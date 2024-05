Les sorties musicales du vendredi 24 mai

Une grande première pour Santa. La jeune femme, qui a connu un grand succès avec Popcorn salé, dévoile aujourd’hui Recommence-moi, son premier album. Un opus où l’on sent les influences de Michel Berger mais aussi de Céline Dion. La jeune Niçoise de 30 ans a d’ailleurs enregistré une partie de ses morceaux dans un studio parisien où la Québécoise a travaillé pour D’eux.

Lenny Kravitz sort aujourd’hui Blue Electric Light. Cela faisait six ans que l’américain n’avait pas sorti d’album. Un nouvel opus électrique et introspectif, sorti deux jours avant ses 60ans. L’artiste prépare une tournée en Europe et notamment en France cet été (Belfort, Arras, Aix-les-Bains). Ce sera l’occasion d’écouter ses nouveautés !