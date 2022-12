Les territoires « zéro chômeurs longue durée » se multiplient en Bourgogne

Certaines personnes n’ont pas travaillé depuis un an, d’autres depuis plus de 10 ans. Alors pour qu’elles retrouvent une activité, le dispositif territoire « zéro chômeur longue durée » a vu le jour en 2016. L'objectif est simple : définir les besoins d’un territoire, et les compétences de ses habitants sans emploi qui seraient prêts à rejoindre ce dispositif, afin de créer une "entreprise à but d'emploi".

Le dispositif est simple, mais long. Trois étapes sont nécessaires avant de certifier un territoire « zéro chômeur longue durée », comme nous l’explique Benoit L’Hermitte, chef de projet en Bourgogne-Franche-Comté :