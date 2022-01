Les tests PCR n’ont pas été abandonnés par les autorités américaines

Chaque jour, de nombreuses fausses informations liées au Covid circulent sur internet. Cette fois, la nouvelle rumeur nous emmène aux États-Unis. Via des publications Facebook, des internautes assurent que les autorités sanitaires américaines ont abandonné les tests PCR. Selon eux, cette technique ne permettrait pas de distinguer le Covid de la grippe classique.

C’est faux ! Seul un type de PCR n’est plus utilisé aux Etats-Unis, comme le souligne l’AFP. Mais ce changement est un choix et non un aveux de défaillance de la méthode de test. Face au Covid, le PCR reste la technique considérée comme la plus fiable par les autorités américaines.