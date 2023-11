Les trottinettes électriques sont disponibles à la location au Mans

Ne vous étonnez pas si vous en voyez bientôt dans les rues du Mans, c’est normal. La location de trottinettes électriques a démarré cette semaine dans la capitale sarthoise. Une centaine d’engins sont disponibles à la location pour trois types d’abonnement : un mois, trois mois ou un an. Ce modèle milieu de gamme ne dépasse pas les 25 km/h et possède une autonomie de 20 à 30 kilomètres en fonction de plusieurs critères : poids de l’utilisateur, puissance et vitesse de la trottinette, typologie de la route…

"On doit en prendre soin, comme si c'était la nôtre"

Directeur marketing et développement des mobilités à la SETRAM, Jérôme Mazuay revient sur ce que voulaient d’abord éviter les membres de Le Mans Métropole : « ils ne souhaitaient pas un mode de location un peu anarchique comme on a pu voir à Paris à Lyon. Là le principe, c’est qu’on loue sa trottinette en longue durée, comme si c’était la nôtre, on doit en prendre en soin. Il faut avoir une prise électrique à proximité, on l’emmène chez soi pour la recharger et l’entreposer la nuit. Comme ça, on sait que les gens font beaucoup plus attention. »

Par ailleurs, des sortes de minis formations sont prévues au moment de la remise de la trottinette. D’une part, l’utilisateur se voit expliquer le fonctionnement technique de l’engin : allumage de l’assistance électrique, extinction des feux avant et arrière, recharge, autonomie… Une deuxième partie porte sur l’accompagnement et les bonnes pratiques « pour bien rouler dans la ville », précise Jérôme Mazuay : « ce qui est interdit, autorisé, les conseils sécuritaires sur les équipements. » Un petit guide avec toutes ces données, un antivol et un gilet sont enfin remis aux locataires du deux-roues.

Le prix de la location est de 58 euros par mois, 215 pour une année entière, tandis que le tarif de la caution avoisine les 650 euros. Il faut retenir que la mise en place de ce service de location n’est actuellement qu’une expérimentation. « Ça va nous permettre d’observer plusieurs choses, savoir si la demande est là, mais aussi de vérifier les aspects techniques de la trottinette en se posant ces questions : est-elle solide ? La batterie tient-elle le coup ? », conclue le directeur marketing. Premiers éléments de réponse l’année prochaine.