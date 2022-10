“Les villes sont plus propres que les campagnes” : Ludovic “l’éboueur” a marché entre Étampes et Paris

Il s’est fait connaitre sur tiktok pour avoir filmé son quotidien d’éboueur à Paris... Ludovic a décidé de profiter de cette notoriété pour faire passer un message en faveur de l’écologie. Il milite en effet pour que les gens arrêtent de jeter les déchets dans la nature, et visiblement... Il y a encore du chemin à faire...

Aux côtés de partenaires engagés dans la protection de l’environnement, Ze Loop et Octop’Us, Ludovic a parcouru cette semaine 110 km à pieds, entre Etampes (Essonne) et Paris. Il dresse un premier constat : les villes sont plus propres que les campagnes. Il s’est retrouvé face à des situations assez choquantes, comme il nous l’explique :