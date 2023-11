Vous connaissez probablement le Skyr. D'après l'UFC Que Choisir, il ne se démarquerait pas forcément de la concurrence. Pour commencer, le yaourt islandais coûte très cher, selon l’association de consommateurs. Son prix se trouve autour de 9 euros le kilo pour les marques Monoprix et Gourmet, soit trois à six fois plus cher qu’un fromage blanc allégé.

Ensuite, l’effet coupe-faim du Skyr ne serait qu’un mythe, d’après l’UFC Que Choisir. Avec l’aide de spécialistes interrogés sur la question, l’association soutient que même si le produit islandais contient plus de protéines que d’autres fromages blancs allégés, rien ne prouve clairement que cela a un effet coupe-faim, comme on peut le lire parfois sur différents sites internet.

Toujours d’après ces experts sur lesquels s’appuie l’association de consommateurs, le yaourt pourrait être bénéfique aux séniors âgés de plus de 60 ans. En effet, à cet âge-là, on peut parfois manquer de protéines.

En conclusion, si vous ne manquez pas de protéines et que vous êtes un peu serrés niveau budget, évitez le voyage en Islande.