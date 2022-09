Leurs enfants sont condamnés à perdre la vue, ils décident de les emmener faire le tour du monde (photos)

Loin de se laisser abattre, les parents suivent alors les conseils des médecins qui leur recommandent de les encadrer de "souvenirs visuels". Le couple canadien décide alors de vendre son entreprise et de réunir ses économies pour les emmener faire le tour du monde. "Je ne vais pas leur montrer des photos d’animaux dans un livre. Je préfère les faire voir les animaux en vrai (…). Je veux qu'ils gardent en souvenir les plus belles images" , explique Edith à CNN.

Parents de quatre enfants, Edith Lemay et Sébastien Pelletier ont décidé de tout quitter pour remplir la mémoire visuelle de leurs enfants, avant qu’ils ne perdent la vue à cause d’une maladie génétique rare appelée rétinite pigmentaire . Leur fille aînée, Mia, n'avait que trois ans lorsqu'ils découvrent qu’elle a des problèmes de vue. Plus tard, ils apprennent que leurs deux fils sont également atteints du même syndrome que leur sœur. Aucun traitement n'existe : trois de leurs quatre enfants (Mia, aujourd'hui âgée de 11 ans, Colin, 7 ans et Laurent, 5 ans), sont donc malheureusement condamnés à perdre la vue vers la moitié de leur vie. Seul Léo, 9 ans, est épargné.

Alors qu'elle devait s'envoler en juillet 2020 pour traverser la Russie et se rendre ensuite Chine, la petite famille a été contrainte de changer ses plans à cause de l'épidémie de Covid. Ils sont finalement partis de Montréal en 2022 vers la Namibie où ils ont pu contempler des zèbres, des girafes ou encore des éléphants. Edith, Sébastien et leurs quatre enfants, qui n'ont pas d'itinéraire et qui planifient leur voyage au fur et à mesure, se sont ensuite rendus en Turquie, Zambie, en Tanzanie, en Mongolie ou encore en Indonésie.

"Nous essayons vraiment de leur faire voir des choses qu'ils n'auraient pas vues à la maison et de leur faire vivre les expériences les plus incroyables", confie la maman sur leur compte Instagram dédié à leur tour du monde. "Voyager est une chose dont on peut tirer des leçons. C’est agréable et amusant, mais ça peut aussi être très dur. On peut être mal à l’aise. On peut être fatigué. Il y a de la frustration. Il y a donc beaucoup de choses à apprendre du voyage lui-même", continue-t-elle. Leur retour au Québec est prévu en mars 2023.