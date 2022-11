Ouvrir les enveloppes. Lire les petits mots des enfants sur les lettres. Puis faire une réponse signée du Père Noël en personne. Voila à quoi s'affaire depuis ce mardi 15 novembre, les lutins du site de la Poste de Libourne. Ils sont pour le moment trente à travailler sur place mais seront très bientôt rejoint par trente autres lutins pour renforcer les équipes. Le secrétariat du Père Noël est bel et bien ouvert.

60 ans que ça dure

Alors qu'il devait être éphémère, le secrétariat du Père Noël souffle cette année ses soixante bougies. Installé depuis 1969 à Libourne, le secrétariat a toujours autant de succès. "On table sur la réception de plus de 1 200 000 lettres", explique le directeur du site, David Resse. "Elles arrivent de plus de 120 pays à travers le monde. Ce qui fait que 20% des réponses sont rédigées en anglais." Pas besoin de timbres. Il suffit simplement de marquer sur l'enveloppe le destinataire : Père Noël. "Ensuite pour l'adresse, place à l'imagination", indique David Resse. Le plus important est que la lettre arrivera toujours à bonne destination.

Depuis quelques années maintenant, il est aussi possible d'envoyer sa liste au Père Noël par mail. Mais l'ère du digital n'a pas mis à mal les lettres manuscrites. "85% des lettres que nous recevons sont manuscrites. C'est un moment privilégié. C'est aussi un moment où les enfants prennent leur temps. Celui de dessiner, de décorer l'enveloppe. Des choses que l'on ne peut pas faire via un écran."