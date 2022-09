Lidl : l’enseigne fait gagner trois Mini aux couleurs de sa marque (vidéo)

Souvenez-vous. En 2020, l'enseigne de supermarché discount Lidl lançait sa ligne de mode. "Vous êtes le plus grand fan de Lidl ? Montrez-le et habillez-vous avec notre propre collection", annonçait l’enseigne qui aime casser les prix. Si les chaussettes, les baskets ou encore les vêtements avec le logo Lidl avaient littéralement rencontré un succès fulgurant, l’enseigne remet aujourd’hui le couvert pour séduire une nouvelle fois les consommateurs.

Trois Mini à gagner

Lidl a ainsi annoncé l’arrivée d’une… voiture, et plus exactement de trois Mini aux couleurs de l’enseigne (jaune, rouge et bleu), à gagner lors d’un tirage au sort ouvert aux détenteurs de la carte de fidélité entre le 3 octobre et le 13 novembre prochain. Pour participer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur l’application Lidl Plus, disponible sur iOS et Android, et d’inscrire votre participation tous les 30€ d’achat chez Lidl.