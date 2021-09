Ligue 1 : débordements entre supporters lors de la rencontre Angers-OM

Le match, comptant pour la 7ème journée de Ligue 1, s’est soldé par un match nul, 0-0, ce mercredi soir. Mais ce n’est pas pour cela que les esprits se sont échauffés. Au coup de sifflet final, les supporters marseillais ont envahi la pelouse, prêts à en découdre avec le public angevin.

En cause ? Des pétards qui auraient été lancés dans le parcage marseillais. Les supporters de l’OM ont donc voulu répondre. Une bombe agricole aurait alors été lancée, et des coups ont été échangés.

Cet incident n’est malheureusement pas un cas isolé...Plusieurs rencontres ont été marquées par des débordements ce mercredi. Tout d’abord dans l’Hérault, où un bus des supporters girondins a été caillassé peu avant la rencontre. Les pompiers ont dû porter secours à plusieurs personnes, touchées par des débris de verre.

Enfin, des tensions sont survenues lors de la rencontre Metz-PSG, entre le portier messin, Alexandre Oukidja, et Kylian Mbappé. Les Parisiens ont fini par inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel. Au coup de sifflet final, les supporters ont envahi le terrain, et une bagarre générale a éclaté.