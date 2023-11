Loir-et-Cher : des légumes asiatiques cultivés à Blois

Masato Fujisaki c’est aussi le nom d’un maraicher, franco-japonais, qui a grandi à Tours et qui s’est formé en Loir-et-Cher, tout d’abord comme paysagiste et urbaniste, puis comme maraicher bio. C’est d’ailleurs en Loir-et-Cher qu’il a lancé en 2022 sa ferme de légumes asiatiques et exotiques !

« J’ai eu l’occasion, et la chance, de faire un long stage dans une ferme au Japon en 2012, qui m’a permis de découvrir les légumes asiatiques (…) C’était une très bonne surprise pour moi parce que j’ai découvert des nouvelles textures, des nouvelles saveurs, sur des légumes dont on connait les variétés ici, mais dont les variétés changent un petit peu au Japon. Et qui sont tout aussi intéressantes, voire plus ».

« Haricot kilomètre »

Dans sa ferme, Masato cultive des légumes dits « classiques » comme de la salade, des oignons, du fenouil ou de la carotte. Mais aussi et surtout, des légumes plus exotiques. « Il y a l’aubergine chinoise et japonaise, qui sont des aubergines avec une peau plus fine et une chaire plus tendre. Donc ça va cuire plus rapidement, et ça va devenir fondant assez facilement. Il y a le concombre japonais ou chinois qui est un concombre avec une peau plus fine, une chaire plus croquante, et plus parfumée aussi que le concombre classique ».

Il y a également le navet japonais, « plus doux que le nôtre et donc facile à manger cru », nous précise Masato. Ou encore le haricot kilomètre, un haricot vert très long qui se cuisine à la poêle.

Tous ces légumes, on peut les retrouver sur le stand de Masato Fujisaki au marché bio de Blois les vendredis soirs (de 16h à 18h30) ou sur le marché Louis XII le samedi matin. Des ventes à la ferme sont également proposées uniquement de juillet à septembre.