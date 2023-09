Loir-et-Cher : ils brassent des bières aux goûts surprenants !

Élie, Adrian et Jethro ont lancé "Brewing Cartel"

Le trio a voulu faire dans l’originalité pour éviter la routine. S’inspirant d’autres brasseries, les trois amis ont en effet décidé de lancer à leur tour leur « cartel du brassage », et de proposer leurs propres bières aux saveurs assez uniques. : « Ça a toujours été un peu l’envie de faire des bières un peu différentes, précise Adrian, de faire quand même pas mal de recettes pour ne pas trop s’ennuyer dans une espèce de schéma préfabriqué de la blonde, la brune, l’ambrée et la blanche ».

Pour autant, les amateurs de bières « classiques » y trouveront également leur compte. « On s’est un peu simplifié la vie en se disant qu’on allait faire une gamme permanente avec seulement deux bières, ajoute Jethro, et qu’à côté de ça, on ferait beaucoup de bières éphémères ».

Concombre ou poivre de Kampot

Mais la particularité de la Brewing Cartel, c’est bien de marier les saveurs, avec des parfums que l’on penserait improbables pour de la bière. Comme concombre, poivre de Kampot, café ou vanille, mais aussi argousier, hibiscus, ou sureau. « Parfois, ce sont des essais qu’on fait à plus ou moins gros volumes et parfois ce sont les clients qui nous donnent des idées », nous explique Jethro.

Les trois brasseurs font donc régulièrement des tests, parfois concluants, et parfois… complètement ratés ! « Le kaki, c’était un bel échec (rires) ! On avait des goûts subtiles et des odeurs subtiles de vomi… c’était vraiment infecte ».

La microbrasserie brasse en moyenne 500 litres par semaine l’hiver, et 1500 litres l’été. Elle fait également office de bar les jeudis et vendredis soirs (de 17h à 20h30) et le samedi matin (de 10h30 à 13h30).