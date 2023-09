Loir-et-Cher : un distributeur de pâtisseries 24h/24 cartonne !

Comme beaucoup, c’est pendant la crise sanitaire du COVID que Jason et Bastien ont décidé de lancer leur propre entreprise ! En septembre 2020, ils ont ouvert leur propre pâtisserie à Contres, après avoir fait leurs armes à Strasbourg. Et déjà à ce moment-là, l’idée de mettre à disposition un distributeur de pâtisseries dans la commune avait germé dans la tête de Jason Helin.

Mais le projet ne se concrétisera que 3 ans plus tard. Le distributeur est en service depuis mars dernier.« Il y a un écran tactile et vous avez les images de tous les produits qui sont disponibles, précise Jason Helin, co-fondateur de la pâtisserie-chocolaterie HB. On a de la brioche aux pralines, des cakes, des petits fours sucrés et salés, et des pâtisseries. Et ça, ce sont des choses qu’on va retrouver tous les jours dans nos casiers. »

Achats en pleine nuit

Le distributeur, accolé à la boutique, a déjà rencontré son public. Les clients sont au rendez-vous et ce, à n’importe quelle heure du jour… et de la nuit ! « Dans notre ville à Contres, il y a beaucoup d’usines, nous raconte Jason. Et il y en a beaucoup qui font les 3/8. C’est souvent eux qui viennent la nuit chercher des gâteaux, parce qu’ils n’ont pas l’occasion de pouvoir venir le matin ou la journée. Ça nous a fait rire au début. »

Les gérants de la pâtisserie HB prévoient d’ouvrir un autre distributeur dans une autre commune du Loir-et-Cher, tenue pour le moment secrète. Il y aurait de la pâtisserie, mais aussi des produits d’autres artisans locaux.