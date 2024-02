Elles sont psychologues, podologues, sage-femmes, dentiste, éducatrices spécialisées ou encore ostéopathes à Salbris, et elles ont décidé de se lancer dans une aventure solidaire et humanitaire. Après quelques recherchent, elles ont donc découvert le trek « Elles marchent ». Au programme, une course d’orientation de 120 kilomètres dans le désert, sans GPS, avec une carte et une boussole. 300 femmes sont inscrites pour cette 7 ème édition.

Lutter contre les déserts médicaux

Ces 8 participantes ont voulu sortir de leur zone de confort et dépasser leurs limites, mais surtout défendre une cause qui leur tient à cœur. Elles ont alors créé une association, « les Bichettes Solognotes ». Pendant leur aventure, elles défendront la lutte contre le cancer, en récoltant notamment des dons pour l’antenne du Loir-et-Cher. Avec en ligne de mire, la lutte contre les déserts médicaux.

« En termes de dépistage et de suivi de soin, les gens ici (ndlr : à Salbris) doivent faire des kilomètres, se déplacer très loin, et attendre longtemps pour des rendez-vous, nous explique Eloïse, psychologue et participante au trek. Donc on peut passer à côté de plein de choses. Pouvoir accueillir d’autres médecins, ça serait vraiment pouvoir avancer sur la question d’évaluation des dépistages et du suivi des patients. »

Éloïse, comme ses consœurs, est confronté chaque jour à la problématique, puisqu’elle reçoit des patients atteints d’un cancer, dans le cadre de soins de support. Alors elle lance aujourd’hui un appel. « C’est très compliqué à Salbris. Nous sommes 5000 habitants, et nous avons un seul médecin généraliste qui se partage sur trois communes. On a très envie que des professionnels et des médecins nous rejoignent, de donner envie à d’autres professions de santé de s’installer dans notre commune, où ils trouveront de la solidarité, de l’entraide et un bon accueil ! »

Dons à récolter

Le trek « Elles marchent » débutera donc le 23 février prochain. Durant toute l’aventure, vous pourrez suivre les Bichettes Solognotes grâce à une balise qu’elles porteront pendant tout le séjour. En parallèle, une cagnotte a été mise en ligne sur la plateforme HelloAsso, et l’intégralité des dons sera reversée à la Ligue contre le cancer du Loir-et-Cher. Une cérémonie de remise de don est par ailleurs programmée le 8 mars, salle Waquet à Salbris.