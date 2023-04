Loire à vélo : des tampons-souvenirs à collectionner !

« Ce carnet d’une soixantaine de pages vous permet d’obtenir des tampons personnalisés et qui au fil de vos étapes sur la Loire à vélo, vous permettent de rythmer votre itinéraire et d’avoir un petit souvenir », nous précise Marc Richet, directeur général du Comité Régional de Tourisme Centre-Val de Loire :

Le passeport de la Loire à vélo est disponible le long des 620 km de parcours cyclables, entre Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) et Cuffy (Cher), en passant par Nantes, Angers, Saumur, Tours, Blois, Orléans, ou encore Sancerre. Les tampons, eux, sont également à collecter tout au long du parcours. « 24 offices de tourisme ont préparé des petits tampons, avec des dessins qui sont identitaires de leurs territoires ; soit un monument, soit une tradition, etc… Et on peut les retrouver dans les offices de tourisme eux-mêmes et puis d’autres sites partenaires. Il y en a une petite quarantaine ».