Loiret : Audrey Migneau, agricultrice et… romancière !

L’écriture est une passion qui ne l’a jamais quittée. Tout a commencé à l’époque du collège, lorsque ses parents font l’acquisition de leur premier ordinateur. Audrey remplit ses premières pages, qui lui donneront envie de poursuivre ses études dans cette voie. Après une licence en cinéma et deux ans de formation à l’écriture de scénario, elle finalise son premier roman, Ah… bravo Lucy !

Puis le quotidien l’a rattrapée. Mariage, enfants, travail… ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard que la Loirétaine s’est remise à écrire. Elle décide alors d’auto-publier ses livres. « Trouver une maison d’édition ça reste compliqué, nous explique Audrey. Maintenant, il y a beaucoup de maisons d’éditions qui se lancent, et qui développent des livres sur la romance. Mais c’est très difficile de sortir du lot. Depuis 50 nuances de Grey, ça a tellement explosé, que c’est très difficile de se faire remarque ».

L’autoédition

Aujourd’hui, de nombreuses plateformes d’autoéditions permettent à des auteurs indépendants de se lancer. « C’est une opportunité plus simple d’avoir son livre entre les mains et de vivre de sa passion », précise Audrey. Le principe est simple. Une fois que le livre est prêt, il y a juste à le poster sur la plateforme. L’auteur peut y créer une couverture, gérer la mise en page du texte. C’est ensuite la magie d’internet, et surtout l’algorithme, qui donne vie à l’ouvrage.

Audrey compte à son actif 8 romans, un 9ème est en préparation. Elle s’est spécialisée dans la romance, mais s’est lancée depuis peu dans la Fantasy. « Le dernier que j’ai écrit en romance, Joséphine, qui est un roman dans le style des Chroniques de Bridgerton, a bien marché. Les gens ont bien aimé. Et ma romance de Noël, Sauvons la Magie, a très bien marché aussi ».

Pour se faire connaitre, Audrey Migneau est très présente sur les réseaux sociaux, mais elle expose également régulièrement lors de salons. Elle participera prochainement à la 5ème Édition des Écrivains chez Gonzague Saint Bris le 27 août prochain, à Chanteau-près-loches en Touraine.