Loiret : de nombreux huskys à adopter !

Une quarantaine de huskys cherchent encore une famille ! L’association Sauvetage Embe, qui intervient dans l'est du Loiret, lance un appel, après avoir pris en charge une soixantaine de chiens. Les animaux ont été récupérés lors d’une intervention de la gendarmerie mi-mai dans un élevage clandestin et insalubre à Douchy. Plus précisément, ce sont des familles d’accueil, des parrains pour les pensions ou des adoptants qui sont recherchés.

Les animaux sont décrits comme sociables avec les chiens et chats. En revanche, ils n’ont pas de connaissance de la marche en laisse et doivent apprendre à vitre en intérieur. Il faut prendre contact avec l’association (06.71.21.35.91) d’ici le 12 juin, avant que les chiens ne soient placés dans un refuge. Une cagnotte leetchi a été lancé pour couvrir les frais engagés pour le sauvetage des animaux. Sauvetage Embe rappelle qu’une adoption doit être bien réfléchie et engage pour au minimum 10 ans.