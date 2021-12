Loiret : dix-sept permis suspendus pendant le week-end de Noël

Les gendarmes du Loiret ne faisaient pas de cadeau ce week-end de Noël. Les hommes de l’escadron départemental de sécurité routière ont procédé à la rétention administrative de dix-sept permis de conduire pour des infractions routières. Six concernaient le non respect de la vitesse, cinq pour abus d'alcool au volant et six encore pour de la consommation de stupéfiants.





Dans un communiqué, la gendarmerie précise que « pour lutter contre les accidents graves de la route, régulièrement constatés chaque premier janvier », elle opérera de nombreux contrôles routiers tout au long du week-end de la Saint-Sylvestre, et en particulier au cours de la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2022.