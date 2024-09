Loiret : Duralex et Le slip français s’associent pour le Made in France

Duralex et Le slip français lancent l'opération "Allons enfants de la cantine"!

Une campagne réalisée en partenariat avec une autre entreprise étendard du Made In France, Le Slip Français . Les deux entreprises commercialisent 6 verres et une série limitée de sous-vêtements du Slip Français siglés Duralex. Une partie de l’argent viendra renforcer le démarrage de la Scop. Car après un 6 e placement en redressement judiciaire, la verrerie a pris un nouveau tournant cet été. En juillet, les 228 salariés ont obtenu l’autorisation de la justice de se constituer en SCOP (société coopérative ouvrière de production).

Depuis, François Marciano, le directeur Général n’arrête pas et ne craint pas le défi immense qui les attend. « On est prêts à se battre, à mettre Duralex à sa place, la 1ère au niveau mondial. C’est une montagne de travail. On y va pour gagner, c’est ça l’état d’esprit des salariés ». Il le sait, cette première opération commerciale doit permettre de refaire de la trésorerie. Avec le slip français, ils espèrent écouler 50 000 packs.

Pour Le slip français, il s’agit de défendre le Made in France. « Ça fait 13 ans qu’on se bat pour », explique Guillaume Gibault, le fondateur de la marque. « La rencontre avec Duralex s’est faite après l’annonce du redressement judiciaire (en avril, ndlr). On leur a dit, on veut vous aider à créer une campagne de rentrée, faire comprendre aux Français qu’il y a un vrai enjeu d’aider cette société », ajoute-t-il.