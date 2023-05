Loiret : Guillaume Canet et Alex Lutz au festival du film social

Le Festival International du film social met à l’honneur les courts-métrages, le temps d’un week-end. Au programme : 15 films en compétitions, des projections, des masterclass et des tables rondes. « Ce ne sont que des courts-métrages, donc d’une durée maximum de 30 minutes, sur des thématiques sociales, nous précise Patrick Alves, président de l’association organisatrice ASPAC. On a reçu cette année à peu près 250 films, de tous les pays. On a sélectionné 10 films pour la catégorie « film français » et 5 films pour la catégorie « films étrangers ».

Ces films seront départagés par un jury, composé de cinq professionnels du cinéma, et principalement des acteurs. « Cette année on a voulu mettre en avant le métier d’acteurs. Le jury est formé de 5 personnes, et sur les 5, il y en a 4 qui sont acteurs ».

En parallèle, des rendez-vous ouverts au grand public seront organisés tout le weekend, à commencer par la cérémonie d’ouverture, le 2 juin à 20h, en présence d’Alex Lutz ! Puis le lendemain, une carte blanche est attribuée à Guillaume Canet. L’acteur-réalisateur présentera notamment le film « Au nom de la Terre », en projection pour l’occasion. « Les deux ont été sensible à la démarche de l’association, de vouloir défendre à notre niveau le cinéma et particulièrement le format court. Et puis cette thématique sociale… je pense que c’est aussi ça qui les a touchés ».

D’autres personnalités du 7ème art sont attendus, comme l’acteur Frantz Maillart, Jean-Philippe Varin, Alexis Renou, Fabien Ara ou encore Tom Novembre. La billetterie pour assister aux masterclass, tables rondes, à la cérémonie d’ouverture ou à la carte Blanche spéciale Guillaume Canet est déjà ouverte. Plus d’infos sur le site de l’ASPAC.