Loiret : Jean-Michel Blanquer entarté à Montargis, deux personnes interpellées

C'est peu dire que la campagne de Jean-Michel Blanquer en vue des élections législatives (12 et 19 juin) a tout du chemin de croix pour l'ancien ministre de l'Education nationale. Parachuté dans la quatrième circonscription du Loiret, sa qualification pour le second tour pourrait être plus indécise qu'attendue, selon un récent sondage.

Deux personnes interpellées

Ce samedi 4 juin, l'ancien ministre a été entarté alors qu'il tractait dans les rues de Montargis. « Au moment où Jean-Michel Blanquer déambulait sur un marché dans les rues de Montargis pour la campagne des législatives, il a été victime d'un entartage. Les deux auteurs présumés ont été interpellés avec l'aide des officiers de sécurité », explique le secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial a quant à lui confirmé l'ouverture d'une enquête pour « violences aggravées ».

Jean-Michel Blanquer aurait reçu de la chantilly ou de la mousse blanche. Il a déposé plainte. « Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l’échange », a tweeté l'ancien ministre. « Je viens d’être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Ne l’acceptons pas. ». Il a reçu le soutien de la Première ministre Elisabeth Borne qui a tweeté : « Le débat, la confrontation des idées sont toujours des richesses. La violence physique ou symbolique n’a pas sa place dans notre démocratie. »