Loiret : l’acteur Abdallah Charki enchaîne les projets !

Dans Pékin Express en 2022, Abdallah Charki (à droite) avec Just Riadh.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez peut-être déjà vu son visage… Abdallah Charki est un jeune acteur, originaire de Malesherbes. Il s’est retrouvé en début d’année à l’affiche de son premier film : « Ma part de Gaulois ». D’autres ont peut-être suivi son aventure dans Pékin Express, en 2022, où il formait un binôme avec son ami le Youtubeur Just Riadh.

À l’affiche en 2024

Le jeune Loirétain voit sa liste de projets s’allonger depuis quelques temps, et vous devriez en entendre parler prochainement, puisqu’il sera notamment à l’affiche de la 3ème saison d’Hippocrate, sur Canal +. « Un rôle très intense, nous raconte Abdallah. Je suis super content, parce que c’est le genre de rôle que je voulais, et que j’ai eu ».

Abdallah Charki sera également à l’affiche d’un film, dont la sortie est prévue pour le mois de mai, « Les petites mains » de Nessim Chikhaoui, avec Corinne Masiero et Kool Shen. « J’ai pris une claque (…) Je suis pressé que ce film sorte, parce que j’en suis très fier ». Abdallah interprète le rôle d’un majordome, qui sympathise avec une femme de chambre (Lucie Charles-Alfred), avec qui il débattra sur le monde qui les entoure.

La passion

L’acteur de 24 ans débute sa carrière, mais il a déjà côtoyé des pointures du cinéma français, comme Ladj Ly ou Louise Bourgoin. Il parle de ces expériences avec une joie très communicative. « Là en ce moment, ça se passe super bien, je suis très content. Je commence à m’affirmer dans mon jeu (...) On adore ce métier, d’une façon tellement inconsidérable. Je suis passionné du jeu, et je suis beaucoup plus épanoui dans ce métier-là ».

Prochaine étape également pour le Malesherbois, un déménagement à Paris ! « Je vis encore chez mes parents à Malesherbes. La campagne, un peu de paysage, de verdure… la beauté de la vie. Je suis super bien, mais ça fait 4 ans que je fais les aller-retours (…) Je n’ai pas le choix, pour m’améliorer en tant qu’acteur je dois m’entourer de théâtre, de films, de cinéma ».