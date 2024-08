Loiret : la baignade interdite à l’Île Charlemagne en raison de cyanobactéries

Mauvaise nouvelle si vous comptiez profiter de la plage de l’Île Charlemagne, dans l’agglomération d’Orléans : la baignade est interdite, annonce ce mercredi 28 août Orléans Métropole. Les contrôles de l’Agence régionale de santé effectués ce mardi 27 août ont révélé la présence de cyanobactéries à un taux excessif. Ces dernières peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux et irritations cutanées, mais aussi des problèmes neurologiques. Ces bactéries peuvent être mortelles chez certains animaux, comme les chiens.

La mesure est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les activités nautiques, à l’exception du paddle et du wingfoil, sont maintenus, mais les pratiquants sont invités à ne pas ingérer d’eau et à prendre une douche après. Il est toujours possible de pêcher, mais la consommation des poissons est interdite.