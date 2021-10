Loiret : Latifa Ibn Ziaten évacuée après une alerte à la bombe dans un collège

Mère d’un soldat tué par un terroriste islamiste à Toulouse en 2012, Latifa Ibn Ziaten a été évacuée ce mercredi 20 octobre du collège Max-Jacob, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). Elle était venue rencontrer des élèves dans le cadre d’un grand tour de France qu’elle mène depuis des années dans les quartiers populaires, lorsque l’établissement a été la cible d’un appel malveillant.

Latifa Ibn Ziaten a été rapidement mise en sécurité et les 350 élèves de l’établissement évacués. Dans un message sur les réseaux sociaux, Latifa Ibn Ziaten promet de revenir à Saint-Jean-de-la-Ruelle. « Je n’ai pas peur, je n’arrêterai pas mon combat », écrit-elle. Contactée, la mairie assure qu’à 13h15, la situation est désormais « sécurisée », que l'incident est « clos » et que « les forces de l'ordre ont quitté les lieux après une inspection des lieux ». Le maire de la commune, Christophe Chaillou, indique souhaiter « que les auteurs soient rapidement identifiés et sanctionnés ».