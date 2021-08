Loiret : les conditions du port du masque renforcées par la préfecture

Le port du masque est désormais obligatoire jusqu’au 17 septembre pour toute personne âgée de plus de 11 ans sur les foires, forums, marchés, vide-greniers, ventes au déballage ou brocante » dans l’ensemble du Loiret. La préfecture vient de prendre un arrêté en ce sens, justifié par une augmentation de la circulation virale depuis plusieurs semaines.

Dans la métropole d’Orléans, le masque est obligatoire dans l’espace et les lieux ouverts au public dès lors que la densité est supérieure à 4 mètres carrés même si le pass sanitaire est exigé, indique La République du Centre.

C’est le cas dans les rassemblements comme les manifestations déclarées, les festivals et spectacles de rue, les files d’attentes de plus de cinq personnes, sur les quais de gare, arrêts de bus et de tramway. Le masque est aussi obligatoire aux abords des écoles, centres commerciaux et lieux de culte.



Enfin, à Orléans, le masque est exigé dans les zones les plus fréquentées de la ville. Seuls les cyclistes et les joggeurs sont exemptés.