Loiret : plus de 30 kilos de cannabis saisis lors d’un go fast

Ce coup de filet de la police hier matin dans le Loiret. Nos confrères de la République du Centre rapportent qu’une trentaine de kilos de cannabis a été interceptée par les forces de l’ordre lors de go fast sur les autoroutes de la région, dont l’A10 et l’A19. Cette technique utilisée dans le trafic de drogue consiste à transporter des stupéfiants et rouler à très grande vitesse pour éviter les contrôles de police.

D’après le quotidien régional, 4 personnes auraient été placées hier en garde à vue à la Direction Territoriale de la Police Judiciaire d’Orléans dans le cadre de cette affaire. C’est l’Office anti-stupéfiant (OFAST) qui se charge de l’enquête.

Gérald Darmanin réagit

Une saisie remarquée par le ministre de l’Intérieur. Sur Twitter ce matin, Gérald Darmanin adresse ses "félicitations aux policiers qui ont démantelé un réseau alimentant le trafic de drogue dans l’agglomération orléanaise". Sans oublier de remercier l’ensemble des forces de l’ordre de l'Hexagone, engagé dans la lutte contre la drogue.