Loiret : un adolescent interpellé pour de fausses alertes à la bombe

Il est soupçonné d’être à l’origine de six fausses alertes à la bombe dans des établissements scolaires de la métropole orléanaise en juin et septembre 2023 : un adolescent de 16 ans a été interpellé à Fleury-les-Aubrais, annonce la procureure de la République d’Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren. « Les investigations techniques et réquisitions ont permis aux enquêteurs de la direction territoriale de la police judiciaire d’Orléans de lever l’anonymat qu’il croyait avoir préservé via l’utilisation de différents réseaux de télécommunications », explique-t-elle.





Le jeune homme a déféré au parquet ce mardi 7 novembre et sera jugé en janvier 2024 pour divulgation de fausse information dans le but de faire croire à la commission d’une destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes et d’apologie d’un acte de terrorisme. La responsabilité civile de ses parents pourra être engagée si sa culpabilité est reconnue.

Cinq établissements de la métropole d’Orléans avaient été visés par ces fausses alertes à la bombe : les lycées Saint-Paul Bourdon Blanc, Charles Péguy et Benjamin Franklin, le collège Condorcet et l’école Louis Aragon. Un établissement de région parisienne, un lycée d’Antony, avait aussi été ciblé.