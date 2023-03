Loiret : un dentiste jugé pour des viols et agressions sexuelles

Un procès hors-normes s’ouvre ce lundi 27 mars devant la Cour d’Assises du Loiret. Pendant 10 jours, un ancien dentiste de Châlette-sur-Loing sera jugé pour trois viols et 23 agressions sexuelles sur ses patientes. Certaines étaient mineures au moment des faits. Dans son cabinet de l’agglomération montargoise, le Dr Stéphane Schoener aurait profité de séances d'acupuncture, utilisées comme méthode alternative pour apaiser des patientes particulièrement stressées, pour commettre les agressions. Il pratiquait aussi des massages sur les victimes et certains se seraient conclus en pénétrations digitales.

L'enquête a également permis de découvrir des images à caractère sexuel sur l'ordinateur de l'accusé. Ce dernier prenait des photos des patientes sans les en avertir et avec l'aide d'une caméra espion. Face aux enquêteurs, le sexagénaire a reconnu avoir enregistré les séances sans le consentement des victimes et avoir avoir pratiqué des massages sur les victimes. En revanche, il conteste les accusations d'agressions sexuelles et de viols. Le verdict est attendu le 7 avril.

(Avec AFP)