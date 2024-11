Lorie annonce un concert en novembre 2025 !

Lorie est de retour sur scène ! La chanteuse se produira en concert le 29 novembre 2025 à Paris, au Trianon, à l’occasion d’une Lorie Party. « Préparez-vous pour une soirée inoubliable… Je vous donne rendez-vous pour partager ensemble des moments magiques, en musique et en émotion », écrit l’artiste de 42 ans dans un message accompagné d’une vidéo sur les réseaux sociaux.

Un seul concert ?

Lorie avait connu le succès au début des années 2000, notamment auprès des adolescents, avec des chansons comme Je serai (ta meilleure amie), Toute seule, Sur un air latino, J’ai besoin d’amour, Week-end ou encore La Positive attitude. Les années 2010 ont en revanche été marquée par les échecs commerciaux de ses albums et un virage vers la télévision, où le public a pu la suivre dans des feuilletons comme Demain nous appartient. Pour fêter ses 20 ans de carrière, Lorie dévoile en 2024 des albums de reprises de ses plus grands succès, Hyper Lorie vol. 1 & 2, accompagnée d'autres artistes comme Bilal Hassani et Adé.

Le concert au Trianon sera-t-il le seul ? Dans les hashtags de sa publication sur Instagram, l’artiste écrit #tournée, laissant supposer que d’autres dates pourraient être dévoilées prochainement. La billetterie pour le concert parisien ouvrira ce vendredi 22 novembre à 11h.