Loto du patrimoine 2023 : jusqu’à 500 000 euros alloués aux monuments de nos régions

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak avait dévoilé le 16 mars dernier les 18 sites emblématiques pour représenter l’édition 2023 de la mission Patrimoine de Stéphane Bern, afin de protéger le patrimoine en péril. Ce mercredi matin, on connait désormais les montants qui leurs ont été alloués !

Pays de la Loire

C’est l’un des derniers moulins-caviers du XVIe siècle. En Maine-et-Loire, le Moulin de Brissac situé aux Garennes-sur-Loire va bénéficier d’une dotation de 330 000 euros. Le moulin, qui s’est terriblement abimé sur les deux dernières décennies est sur le point de s’écrouler et d’importants travaux pour le resolidifier sont nécessaires. Avec plus de 850 000 euros de travaux, c’est un sacré coup de pouce qu’offre le loto du patrimoine.

Centre-Val de Loire

500 000 euros seront alloués aux Ateliers Lorin à Chartres (Eure-et-Loir). Le site créé en 1863 est dédié à la création et la restauration de vitraux et s’étale sur 1500 m2 de bâtiments. Fortement dégradés, ces derniers nécessitent d’importants travaux de restauration notamment la tour d’exposition, l’atelier des fours et l’ancien garage. L’objectif est de pérenniser l’activité des maîtres verriers et d’y développer une partie muséale.

Bourgogne-Franche-Comté

Défauts d’étanchéité des couvertures de la tour nord et du porche, dégradation des maçonneries ou encore colonisation des tours par les pigeons… En Saône-et-Loire, l’ancienne cathédrale Saint-Vincent de Mâcon va elle aussi bénéficier de 500 000 euros pour ses travaux. Travaux qui devraient débuter en mars 2024 et se terminer en juin 2026. La ville, qui souhaite valoriser l’édifice, souhaiterait entre autres créer un vaste parvis et améliorer les conditions d’accueil et de visite.

Cette année, le montant global alloué aux 18 monuments en péril est de 6,7 millions d’euros. Pour rappel, des jeux à gratter sont en vente à 15 euros et plusieurs tirages Loto ont lieu jusqu’à samedi.