Loto du patrimoine : 290 000 euros pour rénover le château du Haut-Buisson

Une bonne nouvelle pour la mairie de Cherré au nord-est du Mans, propriétaire du château du Haut-Buisson. Elle va percevoir 290 000 euros de la part de la Mission Bern. Le site figure parmi les 18 projets retenus pour cette quatrième édition du Loto du Patrimoine.

Une aubaine car le montant des restaurations nécessaires s’élève tout de même à 2,5 millions d’euros. D’abord la sécurisation du site pour éviter les intrusions et le vandalisme mais aussi la réfections des charpentes, de la zinguerie et la reprise des intérieurs dans un second temps.

L’ancien château d’Alice de Monaco pourrait à terme accueillir un musée autour de cette illustre propriétaire, rapportait Ouest-France il y a quelques mois.