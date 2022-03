Loto du patrimoine : des sites loirétains et nivernais sélectionnés

La Fondation du patrimoine a désigné 18 nouveaux sites pour l'édition 2022 du Loto du patrimoine, a annoncé lundi le ministère de la Culture. Pour cette cinquième édition sous l’égide de l’animateur Stéphane Bern, des monuments en péril du Loiret et de la Nièvre ont été retenus.

La maison des Alix, à Gien (Loiret) fait partie des lauréats. "Édifiée au XVIe siècle, située au cœur de la basse ville de Gien, elle est la plus ancienne maison de la ville. Elle est en réalité composée de deux maisons jumelles à pignon sur rue. La bâtisse tiendrait son nom d’une famille de marchands, premiers propriétaires de la maison", est-il indiqué sur le site de la fondation du patrimoine. L’église Notre-Dame-du-Prieuré, à La-Charité-sur-Loire (Nièvre), a aussi été choisie. "Au milieu du XIe siècle, l’évêque d’Auxerre et le comte de Nevers confient à l’abbé de Cluny la fondation d’un prieuré à La Charité. Etape importante sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, il a entraîné le développement et la fortification de la ville. En 1559, un incendie détruit une grande partie de l’église priorale et des bâtiments conventuels. L’église Notre-Dame, édifiée au XIIe siècle, est reconnue comme un fleuron de l’art roman. Sa nef s’est effondrée au XVIIe siècle", est-il expliqué.

Les dotations accordées grâce au Loto du patrimoine seront annoncées lors des prochaines Journées européennes du patrimoine, en septembre. Les 18 monuments retenus seront visibles sur les tickets à gratter mis en vente à la fin de l’été. Depuis la première édition en 2018, la Mission patrimoine a aidé 645 sites pour leurs travaux de restauration, dont 90 projets emblématiques du patrimoine régional et 555 sites départementaux. L'édition 2021 du Loto avait battu un record en collectant plus de 28 millions d'euros. Depuis son lancement, ce Loto a apporté 100 millions d'euros à la Mission.

(Avec AFP)