Louane annonce un nouvel album, « Solo », et un concours pour le présenter à ses fans !

Un concours pour présenter l'album à ses fans

La chanteuse annonce également une surprise pour ses fans, le « Solo trip ». Elle viendra présenter son album dans les villes où les fans sont les plus mobilisés. Un concours a été lancé via le site https://solotrip-louane.com/. L’objectif est de faire gagner le plus de points à sa ville au travers de diverses actions : précommander l’album, pré-sauvegarder l’album sur le site ou encore créer du contenu autour du titre « La pluie » sur les réseaux sociaux. Le concours est ouvert jusqu’au 24 octobre, trois villes de différentes tailles (0 à 20.000 habitants, 20.001 à 100.000 habitants et + de 100.000 habitants) seront retenues.