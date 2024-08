Louane et Eddy de Pretto, jury de Popstars ! (VIDEO)

Prime Vidéo a dévoilé ce jeudi 29 août une deuxième bande annonce de son adaptation du programme, dans laquelle on découvre le jury ! Un casting quatre étoile et assez inattendu se dessine, avec donc aux commandes la chanteuse Louane, Eddy de Pretto et le rappeur Alonzo.

Le trio aura la lourde tâche de former un groupe, et la compétition s'annonce rude... Chaque membre du jury devra jouer des coudes pour imposer son ou ses candidats préférés. Et face à ce jury éclectique, on peut s'attendre à des profils très variés. L'objectif reste donc le même que lors de l'émission diffusé il y a plus de 10 sur M6 : former "le groupe de demain". Et comme le dit si bien Alonzo dans la vidéo, "on n'est pas là pour enfiler des perles". Les trois artistes comptent bien dénicher la perle rare...

Reste à savoir si la formule sera tout aussi efficace qu'avant. Cette émission, diffusée au début des années 2000 aura tout de même permis de révéler des artistes comme Matt Pokora, ou Chimène Badi, et puis bien sûr... les L5 qui auront eu un succès retentissant à l'époque ! Rendez-vous donc le 12 septembre prochain pour le découvrir !