Louane, Pierre de Maere, Juliette Armanet, Damso… 18 artistes collaborent pour le Sidaction (VIDEO)

27 ans après « Sa Raison d’être », signée par Pascal Obispo et Lionel Florence, le Sidaction vient de dévoiler « Grand Soleil », son nouvel hymne. Un message de solidarité, d’amour et de tolérance.

La direction artistique du projet a été confiée à Damso qui a également co-écrit le morceau. Au total 18 artistes, d’univers différents, y ont participé : Adèle Castillon, Amadou et Mariam, Charlotte Gainsbourg, Eddy de Pretto, El Grande Toto, Eva, Fally Ipupa, Hoshi, Juliette Armanet, Kalash Criminel, Louane, Lous and the Yakuza, Lucky Love, Medine, Pierre de Maere, Pomme, Youssoupha participent à ce titre.

« Alors que la lutte contre le sida fait face à de nouveaux obstacles, Sidaction entend, à travers Grand Soleil mobiliser toutes les générations et sensibiliser un large public à l’importance de la prévention et du soutien aux personnes concernées par le VIH »., explique le Sidaction.

Tous les bénéfices générés seront reversés à Sidaction pour soutenir la recherche médicale et les associations venant en aide aux personnes vivant avec le VIH.

Pour rappel, le Sidaction aura lieu partout en France du 21 au 23 mars 2025.