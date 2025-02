Louane représentera la France à l'Eurovision 2025.

Elle tentera de succéder à Marie Myriam et d’apporter un premier sacre à la France depuis 1977 : Louane participera à la prochaine édition de l’Eurovision, qui se tiendra le 17 mai prochain en Suisse. La chanteuse de 28 ans l’a annoncé dans une vidéo publiée sur le réseau social Instagram. Dans celle-ci, illustrée par des photos de famille, Louane s’adresse à sa mère, décédée d’un cancer en 2014 : « Je suis sûre que tu es fière, que tu regardes de loin, alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous, je vais le faire pour nos rêves : je vais représenter la France à l'Eurovision. » L’artiste dit se remémorer également « toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible mais t'en rêvais. Moi aussi j'en rêvais de cette vie-là, de ce moment. »