Lutte contre les violences faites aux femmes : des rassemblements partout en France

Des plaintes en hausse, et des féminicides toujours aussi nombreux… La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes se déroule une fois de plus dans un contexte inquiétant. 121 femmes sont décédées à ce jour. Le bilan 2022 risque donc d’être en hausse par rapport en 2021, où 122 personnes ont perdu la vie.

Les plaintes pour des violences sexuelles ou sexistes ont aussi en hausse, + 33% en un an. Les associations féministes réclament alors plus de moyens pour venir en aide aux femmes en difficulté. Des rassemblements sont organisés partout en France pour défendre la cause.

Albane et Elwis, de l’équipe du Matin sur Vibration, en ont parlé ce vendredi matin :