Lutte contre les violences infantiles : des boîtes aux lettres pour libérer la parole

Fondée par Laurent Boyer, lui-même victime d’inceste par son frère entre ses 6 et 9 ans, l’association « Les Papillons » porte un projet audacieux : permettre aux enfants de s’exprimer librement sur les violences qu’ils subissent ou dont ils sont témoins. Ces boîtes aux lettres, placées dans des écoles et centres de loisirs, offrent aux enfants un moyen simple et anonyme de confier leurs souffrances. Souvent enfermés dans le silence par peur ou honte, ils peuvent ici s’exprimer en toute sécurité, sachant que leur message sera pris au sérieux.



En France, entre 700 000 et 1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire, 1 enfant sur 12. Autre chiffre alarmant, 165 000 sont victimes de violences sexuelles, 1 enfant sur 70. Quant au nombre d'enfants décédés sous les coups de leurs parents, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, l'estime à 1 enfant tous les 5 jours.



Ainsi, « Les Papillons » ont conçu ce dispositif pour faire émerger les voix étouffées des plus jeunes. Une fois les lettres déposées, elles sont récupérées et analysées avec l’aide de professionnels de la protection de l’enfance. L’objectif ? Aider les enfants à se libérer de ce fardeau et offrir une réponse appropriée à chaque situation. Le processus de collecte et de traitement des témoignages se fait dans un cadre rigoureux et bienveillant, pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants concernés.

Un dispositif en pleine expansion

Le succès de l’association « Les Papillons » ne cesse de croître. Leur ambition est claire : étendre ce dispositif à un maximum d’écoles en France pour offrir à chaque enfant une chance de se faire entendre. Laurent Boyer et son équipe sont convaincus que ces boîtes peuvent sauver des vies en brisant le cycle du silence et en alertant les autorités compétentes dès que nécessaire.