Lyhanna : pourquoi faut-il un drame pour que les choses bougent ?

Sébastien Lecornu a annoncé plusieurs mesures après la mort de Lyhanna, qui seront intégrées dans le projet de loi relatif à la protection de l’enfance.

Parmi les mesures annoncées ce mardi, Sébastien Lecornu évoque le renforcement des peines pour les auteurs de viol sur mineurs, passant à la perpétuité, au lieu de 20 ans de prison actuellement. Les actes d’enquêtes concernant des violences sur mineurs devront être effectués dans un délai de 3 mois maximum. Enfin, le projet de loi relatif à la protection de l'enfance sera examiné à partir du 15 juillet par l'Assemblée nationale.

Pourquoi a-t-il fallu attendre un drame pour que les choses bougent aussi vite ? À chaque affaire qui bouleverse l'opinion, la question revient. Dans le cas de Lyhanna, les annonces gouvernementales se sont succédées à un rythme inhabituel. Comme si, soudainement, ce qui paraissait impossible hier devenait une évidence aujourd'hui.

Pour comprendre ce phénomène, il faut se tourner vers la science politique. Depuis les années 1980, le politologue John Kingdon décrit ce qu'il appelle une « fenêtre d'opportunité ». Son idée est simple : une réforme n'est pas adoptée uniquement parce qu'elle est nécessaire. Elle l'est lorsque trois éléments se rencontrent au même moment : un problème clairement identifié, des solutions déjà disponibles et une volonté politique d'agir.

Or, dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs, le problème n'était pas inconnu. Les associations alertaient depuis longtemps. Les professionnels de la justice également. Quant aux pistes de réforme, elles existaient souvent déjà dans des rapports, des propositions ou des débats parlementaires. Ce qui manquait, c'était l'urgence.

C'est là qu'intervient ce que les chercheurs appellent un « événement focalisateur ». Un drame agit comme une loupe. Soudain, un sujet qui n'était perçu qu'à travers des statistiques devient une histoire concrète, incarnée par un visage, un prénom, une famille. Le coût politique de l'inaction augmente brutalement. Ce qui relevait hier d'un dossier parmi d'autres devient une priorité nationale.

Cela ne signifie pas que les responsables publics découvrent le problème du jour au lendemain. Bien souvent, ils réagissent à une réalité connue depuis longtemps. Mais le drame crée les conditions politiques qui permettent enfin d'agir rapidement.

Cette analyse est parfois inconfortable, car elle révèle une caractéristique profonde des démocraties contemporaines : elles gouvernent rarement par anticipation. Elles gouvernent souvent par réaction. Les alertes existent, les diagnostics aussi, mais il faut parfois un choc pour transformer une préoccupation en priorité.

Au fond, la question n'est peut-être pas de savoir pourquoi les réformes arrivent si vite aujourd'hui. La vraie question est de comprendre pourquoi toutes les alertes d'hier n'ont pas produit la même urgence. Le drame n'accélère pas toujours la réflexion ; il accélère la décision.