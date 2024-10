M.Pokora en showcase pour les Septors !

Depuis son arrivée à CO'Met, les Septors mettent un point d'honneur à créer l'évènement lors de leurs rencontres. Car jouer devant 9000 spectateurs est un luxe, nous avouait Corentin Vincent, responsable de la communication en avril dernier. Le club veut donc mettre les petits plats dans les grands.

C'est comme ça que Gims, Gazo, Dadju, et Big Flo et Oli ont offert un moment inédit aux supporters des Septors ! Et à chaque fois, l'affluence est évidemment au rendez-vous. Il n'y a d'ailleurs pas de raison que Matt Pokora déroge à la règle. Et bonne nouvelle : la billetterie est déjà ouverte ! Rendez-vous sur le site des Septors. Des places à partir de 13 euros sont proposées.