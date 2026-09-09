Raye invite ses deux sœurs dans son nouveau clip

Raye part à la chasse aux sourires. Mardi 8 septembre, la diva a dévoilé le clip de Joy., un titre issu de son dernier album THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.. Porté par les voix angéliques de ses deux sœurs Amma et Absolutely, ce titre est une véritable ode à la joie pop, qui monte en intensité au fil des secondes. Une atmosphère que l’on retrouve dans le clip.

Filmées de manière artisanale avec une caméra rétro, les trois sœurs sillonnent Londres pour offrir des tournesols aux passants et aux fans qu’elles croisent, afin de récolter un maximum de sourires. Une idée simple mais communicative qui montre bien l’alchimie de Raye avec ses sœurs et sa proximité avec son public.