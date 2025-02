M. Pokora : « Si je suis loin de la scène trop longtemps, j’ai une petite partie en moi qui s’éteint »

« C’est la dernière ligne droite ! ». Le 21 mars prochain, M.Pokora dévoilera son dixième album intitulé Adrénaline. Les fans du chanteur de 39 ans avaient déjà pu avoir un avant-goût de ce futur opus avec le morceau Eclipse sorti le 17 janvier, puis plus récemment via Reflets, dévoilé le 31 janvier dernier. Un premier single qui a reçu « un super accueil » auprès du public et qui interpelle immédiatement par ses paroles. La chanson parle en effet de rupture, mais pas de quoi s’inquiéter de son histoire d’amour avec Christina Milian. « Tout va bien, rassure M. Pokora le sourire aux lèvres. C’est juste qu’avec les chansons de rupture y’a un truc un peu plus viscéral, qui prend plus aux tripes ».

De l’intensité et de l’émotion dans la voix, et côté instrumental alors ? Cela n’aura échappé à personne, Reflets mélange musique pop actuelle et sonorités des années 80. Tout un symbole pour M. Pokora. « Mélodiquement, c’était la meilleure époque. Je suis allé là-dedans parce que j’avais besoin de me reconnecter avec une époque de ma vie qui m’a fait tomber amoureux de la musique ». A l’image des « Michael Jackson, Prince, Balavoine, Berger, qui utilisaient ces sonorités et des synthés », et dont le natif de Strasbourg admire le travail. Un moyen aussi pour lui de « se trouver de nouveaux challenges » tout en passant par « les souvenirs ». Le reste de l’album sera d’ailleurs lui aussi dans ces tonalités.

S’il devait choisir un morceau des Eighties ? Smooth Criminal de Michael Jackson, son titre « préféré de toute l’histoire de la musique ». Le King of Pop qui est d’ailleurs le numéro 1 de son classement. « Il avait ce goût pour la danse, la performance. C’était un personnage sur scène qui a dicté sa carrière comme un film dont on était tous spectateur ».

L’album, un « prétexte » pour retourner sur scène

S’il y a bien une chose qu’M. Pokora attend avec impatience, c’est de retrouver son public. « Si je suis loin de la scène trop longtemps, j’ai une petite partie en moi qui s’éteint », confie-t-il. Avec le Adrénaline Tour qui se profile, l’ex-membre des Linkup aura de quoi se ressourcer auprès de ses fans ! Au programme : 30 dates à travers la France mais aussi la Suisse et la Belgique. La tournée débutera le 8 novembre prochain à Amnéville dans l’Est pour s’achever le 11 avril 2026 à Grenoble avec des passages à Paris (21 novembre), Le Mans, Angers, Orléans (13, 14 et 20 mars 2026) et Tours le 03 avril 2026. Un show qui promet « de repousser les limites » et qui proposera « des performances à couper le souffle ». Il détaille. « Le but est d’aller faire monter le palpitant des spectateurs et de faire en sorte de leur en mettre plein les yeux et plein les cœurs ».

Des moments de partage qui sonnent comme un besoin vital pour celui qui a fait ses débuts sur scène il y a plus de 20 ans. « C’est mon leitmotiv, c’est important de toucher les gens. Et cette adrénaline, je la trouve nulle part ailleurs ». Paul McCartney, Madonna ou encore Iggy Pop : M. Pokora fera-t-il partie de ces artistes qui seront sur scène jusqu’à pas d’âge ? C’est bien parti pour ! « A l’image de ces artistes, j’ai commencé très jeune sur scène ce qui fait que je me suis construit en tant qu’homme au contact du public. C’est quelque chose qui fait partie de mon équilibre ». Et de conclure. « Je me vois faire de la scène longtemps. Je ne me sens pas d’abandonner les gens maintenant ».