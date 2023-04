Mâcon : le Disquaire Day, « c’est le Noël du vinyle »

Financièrement, Thomas Paoli le reconnaît, ce Disquaire Day est important. Pour les amateurs, « il y a avec ces tirages limités, un côté collection », explique-t-il, déplorant toutefois des « prix qui s’envolent très vite ».

Il faut dire que le vinyle est à la mode. « Là, on a atteint un pic énorme depuis deux trois ans en termes de ventes et de revenus générés. Aux Etats-Unis, les revenus ont dépassé ceux du CD, c’est inédit depuis les années 80 », résume le disquaire. En France, cinq millions de vinyles ont été vendus l’an dernier.

L’attrait pour le vinyle se devine facilement. « On a un bel objet, de belles pochettes, c’est une autre façon d’écouter la musique avec un son qui est beaucoup plus chaleureux, au plus proche du son que le musicien avait en l’enregistrant », dit Thomas Paoli. Selon lui, le numérique et le vinyle « cohabitent très bien ». « On découvre beaucoup avec le premier et on fait le choix du second quand ça plaît vraiment », affirme le Mâconnais.

Programme

En plus des 129 références exclusives qu’il proposera ce samedi, Thomas Paoli prévoit une dédicace ce vendredi à 18h en présence du musicien Rodolphe Burger (ancien leader de Kat onoma, qui a travaillé notamment avec Bashung et Higelin).

Demain, les clients pourront se prendre en photo dans une Afghan Box, l’ancêtre du photomaton, et repartir avec le cliché (prix libre).