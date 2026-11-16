Le Made in France a le vent en poupe. Chaque année, le salon organisé à Paris attire plus de 100 000 visiteurs, venus découvrir des produits fabriqués dans l'Hexagone et rencontrer les entreprises qui défendent les savoir-faire français. Pourtant, lorsqu'un consommateur achète un article estampillé « Fabriqué en France », il n'a pas nécessairement la garantie que tous ses composants ont été produits sur le territoire.

Et pour cause : la réglementation européenne ne demande pas qu'un produit soit intégralement français pour pouvoir revendiquer cette origine.

Une transformation suffisamment importante

La règle est définie par l'article 60 du Code des douanes de l'Union européenne. Lorsqu'un produit est fabriqué dans plusieurs pays, son origine est généralement déterminée par le lieu de sa dernière transformation substantielle.

En clair, il faut qu'une étape suffisamment importante de sa fabrication ait été réalisée en France. Cette transformation doit aboutir à un produit nouveau ou correspondre à un stade important de sa fabrication. Elle doit également être économiquement justifiée et réalisée dans une entreprise équipée pour cela.

À l'inverse, certaines opérations ne permettent pas d'obtenir une origine française. C'est notamment le cas d'un simple emballage, d'un étiquetage ou d'opérations mineures d'assemblage.

Des règles qui dépendent des produits

Attention toutefois : cette notion de transformation substantielle ne s'applique pas de manière identique à toutes les marchandises. Les critères peuvent varier selon la nature du produit. Pour certaines catégories, la réglementation prévoit des conditions très précises sur les opérations de fabrication à réaliser, la provenance des matières premières ou encore la valeur ajoutée dans le pays.

Le simple fait qu'un produit ait été manipulé ou assemblé en France ne suffit donc pas à lui donner cette origine.

Au final, le Made in France ne garantit pas que toutes les étapes de fabrication ont eu lieu dans l'Hexagone. Il signifie que les conditions douanières permettant de lui attribuer une origine française sont réunies. Une distinction importante pour les consommateurs qui souhaitent soutenir la production nationale.