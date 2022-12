Mademoiselle Georges : une box bien-être 100% berrichonne

On connaissait les box voyages, gastronomie, ou loisirs. Place désormais à la box bien-être, 100% berrichonne ! La P’tite boite de Mademoiselle Georges fête ses 1 an. Lancée juste avant Noël l’an dernier, elle est née pourtant bien plus tôt, pendant le COVID, dans la tête de Valérie Jarraud, masseuse ayurvédique et professeur de yoga du rire. “On a remarqué que tout le monde avait envie d’essayer plein de choses (...) sauf que vous le savez comme moi, ce n’est pas remboursé par la sécurité sociale”.