Madonna chante en italien pour une pub !
Publié : 9 janvier 2026 à 14h22 par Elodie Quesnel
Madonna est attendu cette année avec une nouvel album. Mais c'est avec une chanson en italien pour une pub que la superstar est revenue sur le devant de la scène.
2026 devrait être l’année de Madonna. Un nouvel album de la reine de la pop est très attendu par ses fans. Il s’agirait d’une suite de Confessions on a Dance Floor, album culte sorti en 2005, dans lequel on retrouvait notamment le titre devenu emblématique "Hung Up".
Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Mais on sait déjà que ce nouvel album marquera les retrouvailles avec Stuart Price, ainsi qu’une collaboration avec le faiseur de hits Max Martin. Ce dernier a notamment travaillé avec The Weeknd, Katy Perry ou encore Taylor Swift. En attendant de faire la promotion de ce nouvel album, Madonna est donc déjà bien occupée.
Madonna chante en italien pour une pub pour un parfum Dolce et Gabbana
C’est sur les écrans de votre télévision ou de votre ordinateur que l’on retrouve Madonna en ce début d’année 2026. La star est devenue la nouvelle égérie de la marque italienne Dolce & Gabbana à travers son parfum "The One".
Une campagne publicitaire est diffusée à partir de ce vendredi 9 janvier. Elle s’accompagne d’une chanson, "La Bambola", un classique de la chanson italienne que Madonna se réapproprie aujourd’hui. C’est également une première pour l’artiste, qui chante pour la toute première fois en italien.