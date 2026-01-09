Madonna chante en italien pour une pub !

2026 devrait être l’année de Madonna. Un nouvel album de la reine de la pop est très attendu par ses fans. Il s’agirait d’une suite de Confessions on a Dance Floor, album culte sorti en 2005, dans lequel on retrouvait notamment le titre devenu emblématique "Hung Up".

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Mais on sait déjà que ce nouvel album marquera les retrouvailles avec Stuart Price, ainsi qu’une collaboration avec le faiseur de hits Max Martin. Ce dernier a notamment travaillé avec The Weeknd, Katy Perry ou encore Taylor Swift. En attendant de faire la promotion de ce nouvel album, Madonna est donc déjà bien occupée.