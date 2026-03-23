Madonna : il existe une suite à "Ray of Light", mais elle ne verra pas le jour. Voilà pourquoi

Alors que Madonna prépare activement son retour avec la suite de Confessions on a Dancefloor, une autre révélation intrigue les fans : une suite de Ray of Light aurait été enregistrée… sans jamais sortir.

Sorti en 1998, Ray of Light reste l’un des albums les plus marquants de la carrière de Madonna. Porté par des titres comme Frozen ou Ray of Light, le disque a marqué un tournant artistique avec ses influences électroniques et introspectives. Un succès critique et commercial, récompensé notamment par plusieurs Grammy Awards.

Une suite de Ray of Light restée dans les tiroirs

Derrière cet album culte, on retrouve le producteur William Orbit, qui vient de lever le voile sur un projet longtemps resté secret. Selon lui, une véritable suite de Ray of Light a bien été conçue.

« J’ai un album prêt à sortir, qui en est le successeur », explique-t-il. Il décrit un projet fidèle à l’esprit du disque original, tant dans sa conception que dans son identité sonore. Pourtant, malgré son enthousiasme, cette suite de Ray of Light n’a jamais été exploitée.

Le producteur précise avoir transmis ce travail à l’équipe de Madonna, sans obtenir de réponse : aucun retour en plus de vingt ans. Face aux rumeurs persistantes, il a tenu à clarifier la situation : ce projet ne sortira « jamais ».

Cette déclaration met fin aux spéculations autour d’un éventuel Ray of Light 2. Elle intervient alors que Madonna, toujours active, se concentre sur de nouveaux projets.

Après le succès de son Celebration Tour, la chanteuse planche actuellement sur la suite de Confessions on a Dancefloor, un autre album emblématique de sa discographie. Ce nouveau chapitre pourrait voir le jour prochainement, même si aucune date officielle n’a été annoncée.

Malgré cette page tournée, William Orbit assure ne nourrir aucune rancune. Il évoque simplement une absence de communication et confirme rester en bons termes avec l’artiste.