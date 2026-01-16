Mahdieh Esfandiari : pourquoi la justice française juge malgré la perspective d’un échange diplomatique

Depuis mardi et jusqu’à ce vendredi, Mahdieh Esfandiari, ressortissante iranienne, comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris.

Elle est poursuivie pour apologie du terrorisme, provocation en ligne et injures envers la communauté juive, des faits qui auraient été commis entre 2023 et décembre 2024. Une affaire judiciaire lourde, mais qui s’inscrit dans un contexte diplomatique particulièrement sensible.

En parallèle de cette procédure pénale, les autorités iraniennes ont exprimé leur volonté d’échanger Mahdieh Esfandiari contre deux ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis mai 2022. Le chef de la diplomatie iranienne a même annoncé qu’un accord aurait été trouvé, précisant que les deux pays attendaient désormais l’aboutissement des procédures juridiques et judiciaires en cours.

Si un échange semble déjà envisagé, à quoi sert encore le procès en France ?

La réponse se trouve dans la séparation fondamentale entre diplomatie et justice. La diplomatie peut négocier, promettre ou esquisser des solutions politiques. Mais elle ne peut ni suspendre ni effacer l’application de la loi pénale. En droit français, l’apologie du terrorisme constitue un délit clairement défini par le Code pénal. Lorsqu’un tel fait est reproché à une personne, le juge a l’obligation d’examiner les éléments, d’évaluer la responsabilité pénale et de statuer, indépendamment des considérations géopolitiques.

Sans procès, toute libération décidée dans un cadre strictement politique pourrait être perçue comme arbitraire. Elle serait susceptible d’être contestée sur le plan juridique, voire de fragiliser l’État de droit. Le tribunal joue donc un rôle clé : il établit un cadre légal qui sécurise ensuite toute décision diplomatique. En d’autres termes, la justice fixe d’abord ce qui relève de la responsabilité pénale, avant que la politique ne puisse intervenir dans les marges prévues par la loi.

Ce mécanisme permet également de protéger les institutions françaises. Une condamnation, même suivie d’une libération immédiate ou d’un départ du territoire, inscrit les faits dans un cadre judiciaire incontestable. La prévenue peut ainsi être reconnue coupable, voir sa condamnation figurer à son casier judiciaire, même si elle ne purge pas sa peine sur le sol français en raison d’un accord diplomatique.

Ainsi, le procès de Mahdieh Esfandiari ne contredit pas les négociations en cours avec l’Iran. Il en est, au contraire, un préalable indispensable. La justice détermine juridiquement ce que la prévenue a fait, et surtout ce que la France est légalement en droit de faire ensuite. Dans cette affaire, le tribunal ne freine pas la diplomatie : il lui donne une base juridique solide, indispensable à toute décision engageant l’État.