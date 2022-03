Maine-et-Loire : 170 hectares de forêt ravagés par un incendie

Ils ont lutté toute la nuit contre les flammes. 230 sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire et des départements voisins (Indre-et-Loire et Sarthe) et 63 sapeurs-sauveteurs de la Sécurité civile sont parvenus à maîtriser l’incendie de Le Breille-les-Pins. Le feu, qui s’était déclaré en fin de journée ce mardi, est considéré comme fixé. Il a finalement ravagé environ 170 hectares de forêt et les opérations d’extinction se poursuivent.

Selon le journal Le Courrier de l’Ouest, « l’hypothèse accidentelle était largement privilégiée mardi soir. Un enfumoir posé au sol par un apiculteur aurait suffi à mettre le feu à la végétation de fougères très sèches en ce début de printemps sans pluie. »