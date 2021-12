Maine-et-Loire : des restrictions sur l'alcool, les feux d’artifices et le carburant pendant les fêtes

Concernant l’alcool

Du vendredi 24 décembre au samedi 25 décembre 2021 et du vendredi 31 décembre au samedi 1er janvier 2021, les débits de boissons pérennes ou temporaires détenteurs d’une licence pour vendre des boissons alcooliques et alcoolisées à consommer sur place (licences 3 et 4, licence ou petite licence restaurant) devront fermer au plus tard à 2h00 et ne pourront rouvrir avant 5h00.

pérennes ou temporaires détenteurs d’une licence pour vendre des boissons alcooliques et alcoolisées à consommer sur place (licences 3 et 4, licence ou petite licence restaurant) Du vendredi 24 décembre au samedi 25 décembre 2021 et du vendredi 31 décembre au samedi 1er janvier 2021 de 20h00 à 8h00 du matin, la vente à emporter et la livraison à domicile de toutes boissons alcooliques et alcoolisées est interdite pour tous les établissements.

pour tous les établissements. Par ailleurs, la consommation de boissons alcooliques et alcoolisées est interdite sur le domaine public du département du vendredi 24 décembre au samedi 25 décembre 2021 et du vendredi 31 décembre au samedi 1er janvier 2021 de 20h00 à 8h00 du matin.

Concernant les artifices et les engins incendiaires

Toute cession, vente, transport d’artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie est interdite sur l’ensemble du département à compter du jeudi 30 décembre 2021 à 12h00 jusqu’au dimanche 2 janvier à 12h00. Le préfet Pierre Ory rappelle également que "chaque année au moment des fêtes de fin d’année, des comportements dangereux, voire offensifs, sont à déplorer, liés à un usage inapproprié d’explosifs de loisir [...] ils sont en outre susceptibles de provoquer des incendies".

De même, sont interdits sur la même période dans tout le département, la vente au détail, l’achat, l’enlèvement et le transport de carburant en récipients (jerricans, cubitainers, bouteilles et autres contenants...) sans motif légitime, afin de prévenir la fabrication d’engins incendiaires et la commission d’incendies volontaires.